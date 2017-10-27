PKK/PYD, Evlerine Dönmek İsteyenlere Saldırdı

PKK/PYD'nin, Suriye'de ABD desteğiyle ele geçirdiği Rakka'da evlerine dönmek isteyen sivillere ateş açması sonucu biri kadın 12 sivil yaralandı.

Rakka'daki aktivistlerden Muhammed İsa Ebu İsa, yaptığı açıklamada, ''PYD, Rakka'nın doğusunda yer alan Meşleb Mahallesi'nde evlerine dönmek isteyenlere izin vermiyor. Mahalle çevresinde örgütün sivil halka ateş açması sonucu biri kadın 12 sivil yaralandı.'' dedi.

PKK/PYD'nin Rakka'nın diğer mahallelerine dönmek isteyen sivillere de izin vermediğini belirten Ebu İsa, '''PYD, Rakka'da sivillerin evlerini yağmalıyor şimdi. Halk evlerine dönmek istiyor. Örgüt bu yüzden engel oluyor. Zaten kent ABD ile PYD'nin saldırılarında yerle bir olmuş durumda.'' diye konuştu.

Ateş açılmasından hemen sonra çekilen görüntülerde aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillerin bir yandan korku içinde kaçıştığı, diğer yandan yaralananların kan kaybını durdurmaya çalıştığı görüldü.

PKK/PYD, 6 Haziran'da başlattığı ABD destekli operasyonla 17 Ekim'de DEAŞ'ı, Rakka'dan çıkarmıştı.

Kente dün çekilen görüntülerde, Rakka'nın tamamına yakınının harabeye döndüğü gözlenmişti.

Yerel sakinler, PKK/PYD'li militanların dükkanları ve evleri yağmaladığını, çaldıkları eşyaları örgüt kontrolündeki Ayn İsa ve Resülayn beldelerinde sattıklarını söylemişti.

"Rakka Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağı, ABD ile PKK/PYD'nin saldırıları süresince iki bine yakın sivilin öldüğünü, 450 binden fazlasının göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. Ağ, kentin yüzde 90'ının yerle bir edildiğini bildirmişti.

AA