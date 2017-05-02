PKK/PYD, ENKS’nin Suriye’deki Son Ofisini de Kapattı!

Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) Kamışlı’nın Batısemt Mahallesi’nde bulunan son ofisi, sabah PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı silahlı kişiler tarafından basıldı.

AA’da yer alan habere göre, ofisteki ENKS meclisi üyelerini çıkartan PKK/PYD mensupları sekreterlik ofisini mühürledi.

Bunun üzerine ENKS üyeleri ofisin önünde oturma eylemi yaptı.

“Ofisleri Tekrar Açmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız”

ENKS Temsilcisi Fuad Aliko, yaptığı açıklamada, ofisin kapatıldığın teyit etti.

Aliko, “Geçen hafta biz Kamışlı’da kapatılan ofislerden birini açmaya kalktık, 24 saat sonra ofis tekrar kapatıldı. Bizden ruhsat talebinde bulunmamızı istiyorlar ama bunu reddediyoruz. Israrlıyız ve ofisleri tekrar açmak için elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

PKK/PYD, Suriye’nin kuzeyinde son 1,5 ayda ENKS’ye ait 40 ofisi kapatmıştı.