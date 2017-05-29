PKK/PYD Eliyle Petrol İşgali!

Rakka’ya bağlı Tabka’nın PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bırakılmasının ardından örgüt, ABD’nin desteğiyle Deyrizor’a ilerliyor.

Sahada çatışmalar devam ederken ABD-PYD koalisyonunun bölgenin en büyük aşiretleri ile de ittifak arayışları sürüyor. PYD temsilcileri “IŞİD’le mücadele” ve sonrası için Baggara ve Ageydat aşiretlerinin liderleri ile görüşmeleri sürdürüyor.

Bölgeden elde edilen petrol Humus’taki Beşşar Esed’e ait rafinerilere aktarılıyor. IŞİD döneminde de aynı uygulama devam ederken Deyrizor’dan elde edilen petrol konusunda ABD’li ve İngiltereli temsilcilerin, aşiret liderlerine ham petrolün işlenmesi ve ihracatında “Esed’siz çözüm” önerisinde bulunduğu bildiriliyor.

Aşiretlerle İttifak Arayışı

Haseke’de Suriye’nin en büyük aşiretlerinden Şammar ile anlaşan PYD-ABD ittifakı “Rakka Operasyonu” kapsamında da işbirliğini sürdürüyor. Şammar aşiretine bağlı “Kuvvetin Nuhba” milisleri Haseke’den sonra Tabka ve Rakka operasyonlarında örgüt ile işbirliğini sürdürüyor.

Deyrizor, 2014 yılından bu yana yüzde 85 oranında IŞİD tarafından kontrol ediliyor. Esed ve müttefikleri İran destekli gruplar ise yalnızca Cura, Harabiş ve Kusr bölgelerinde etkin.

Fırat Nehri’nin ikiye böldüğü Deyrizor şehrinde hâlen 280 bin sivilin yaşıyor.

En Önemli Petrol Rezervi Meyadin’de

PYD tarafından gerçekleştirilen saldırılarla Deyrizor kırsalında son 2 haftalık dönemde 20’den fazla yerleşim birimi IŞİD’den alındı. PYD-ABD ittifakı bölgenin en zengin rezervlerinin yer aldığı Meyadin kasabasına saldırıyor.

Deyrizor’da et-Tenak, el-Ömer ve Tabiya, petrol rezervi açısından en büyük potansiyele sahip bölgeler.

Tabka sonrası karadan ilerleyişini sürdüren PYD’ye ABD ve koalisyon güçlerine ait uçakların hava desteği devam ediyor.

“PYD Eliyle Sömürmek İstiyorlar”

PYD’nin Deyrizor hedefini değerlendiren Suriye Geçici Hükümeti’nin enerjiden sorumlu bakanı Abdullah Rezzak, örgütün bu konuda ABD ve İngiltere başta olmak üzere bilinçli olarak yönlendirildiğini söyledi.

Suriyeli Bakan, “Deyrizor’da yapılan araştırmalar kentin petrol ve doğalgaz denizi üzerinde yüzdüğünü gösteriyor, bu konuda çok net veriler var ve Batılılar bu potansiyeli kaçırmak istemedikleri için PYD eliyle sömürmek istiyorlar.” diye konuştu.

Irak ve Suriye PKK’sı Birleşebilir

Rezzak, “Irak ile Suriye’nin sınır kapılarından el-Kaim, Deyrizor sınırları içerisinde yer alıyor, Tuveybe ilçesinde yer alan kapının PYD tarafından işgal edilmesi ile iki ülke militanları arasında engel kalmayacak.” dedi.

Aylardır gündemde tutulan Rakka’ya yönelik operasyonda sona yaklaşılırken sessizce Deyrizor’a yönelen PYD’ye bir destek de İngilterelilerden. Bir yıl önce bölge aşiretlerinden toplanan gençlerle İngiltere öncülüğünde kurulan Ceyş el-Cedid (Yeni Ordu) milislerinin de Deyrizor’da IŞİD’e karşı PYD milislerine destek vereceği belirtiliyor. Sayıları 2 bini bulan İngiltere destekli gruplar hâlen aşiretler adına üretim yapan petrol kuyularında beklemekle görevli milisler.

Kaynak: Yeni Şafak