PKK/PYD Elindeki Amerikan Füzelerini Kime Karşı Kullanacak?

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
28.03.2017 05:05
PKK/PYD Elindeki Amerikan Füzelerini Kime Karşı Kullanacak?
​​​​​​​Javelin ve Stinger füzeleriyle, zırhlı araç ve obüs toplarıyla teçhiz edilen PKK-PYD bu silahları kime karşı kullanacak?

Kenan Alpay’ın yorumu:

Geçen gün yani 25 Mart’ta pek çok gazetede olduğu gibi bizim Yeni Akit Gazetesi de kritik hatta endişe verici bir gelişmenin detaylarını okurlarıyla paylaşıyordu: “ABD, Türkiye'ye Vermediği Silahları PYD/YPG’ye Verdi”. Benzer haberleri çok okuduk deyip pek de şaşırtıcı bulmaksızın yola devam etmeyi düşünen ve önerenler ne kadar ağır bir faturayla karşı karşıya kalınacağını hiç hesap edememiş olur.

Referandum gündemi ister istemez CHP veya HDP’nin yapıp ettiklerinden bile kopmuş hemen neredeyse Avrupa Birliği’nin resmi veya gayrı resmi söylem ve eylemleriyle siyaset ve toplumu üst düzey bir gerilimin tam ortasına düşürmüş durumda. Bir taraftan gerek AB’nin çeşitli düzeylerdeki temsilcilerinin diğer taraftan tek tek Avrupa ülkeleri liderlerinin Türkiye’nin üyelik sürecine yönelik tahkir, tehdit ve çifte standart içeren beyanatlarıyla muhatap olunca referandum sürecinin Avrupa açısından ne düzeyde bir rahatsızlık teşkil ettiğini ayan ortaya çıkıyor. Gün gün atılan kışkırtıcı manşetler ve güya sokaklarda sergilenen şiddet muhtevalı ‘sivil’ protestolarla Avrupa kamuoyunun Türkiye’ye nasıl baktığını, burada nasıl bir tablo görmek istediğini en apolitik insanın dahi gözünün içine sokarcasına sergiliyorlar.

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