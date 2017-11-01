“PKK/PYD Çocukları Saldırılarda Kullanmaya Devam Ediyor”

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi’nde “çatışma ortamlarında çocuklar” konusunun ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Raporu”ndaki endişelerinin paylaşıldığını bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, çatışmaların değişen karmaşık yapısının çocuklara yönelik ihlallerin artmasına neden olduğuna dikkat çeken Sinirlioğlu, çatışmalarda çocukların yaygın olarak kullanılması, kaçırma, işkence ve cinsel şiddet, okullara ve hastanelere yönelik saldırılar ile insani yardımların engellenmesinin çatışma modelleri hâline geldiğini ifade etti.

Uluslararası toplumu, binlerce çocuğun ölümünü, okul, hastane ve pazar yerlerine yönelik saldırı ve hava saldırılarını önlemede başarısız olmakla eleştiren Sinirlioğlu, IŞİD, Boko Haram, PKK/PYD gibi örgütlerin çocuklara yönelik ihlallerinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Sinirlioğlu, “PKK/PYD terör örgütü 15 yaş altı kız ve erkek çocuklarını terör saldırılarında kullanmaya devam ediyor ve bu çocuklar iğrenç terör örgütlerince ölüme sürükleniyor.” dedi.

Uluslararası topluma, çatışmalarda çocukların korunması için ortak ve sağlam bir siyasi kararlılık göstermesi çağrısında bulunan Sinirlioğlu, Türkiye’nin 3,3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını ve savaşın mülteci çocuklar üzerindeki etkisine bizzat tanık olduğunu sözlerine ekledi.