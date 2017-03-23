“PKK/PYD Cenevre Görüşmelerine Rejimle Birlikte Katılsın”

Suriye muhalefet heyetinin Başkanı Nasır el Hariri, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD), Kürtleri hiçbir şekilde temsil etmediğini belirterek, “Eğer görüşmelere katılmak istiyorlarsa, ancak rejim heyetinde katılabilirler" dedi.

Suriye konulu Cenevre 5 görüşmelerine katılan muhalefet heyetinin Başkanı Nasır el-Hariri, Beşşar Esed rejiminin geçen turdan bu yana yüzlerce sivili öldürdüğünü ifade ederek, buna rağmen siyasi geçiş müzakerelerinde hızlı ilerleme kaydetmek için görüşmelere katıldıklarını söyledi.

Hariri, PYD/PKK'nin görüşmelerde temsiline ilişkin ise şöyle bir değerlendirmede bulundu:

"Kürtler MYK'da temsil ediliyor. Sadece müzakereler ve geçiş yönetiminde değil, ülkenin geleceğinde tüm kurumlarda yer almalarını istiyoruz. PYD, Kürtleri hiçbir şekilde temsil etmiyor. PYD birçok kara operasyonunda rejimin tarafında yer aldı. Eğer görüşmelere katılmak istiyorlarsa, ancak rejim heyetinde katılabilirler. Muhalefet heyetinde değil."

Rejimin Hama, Humus ve Şam'daki saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Hariri, "Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), Cenevre'ye yeniden siyasi süreçte olumlu şekilde yer almak için geldi. Siyasi geçişin içeriğiyle ilgili hızlı ilerleme kaydetmek, terörle mücadele etmek için buradayız. Terörle mücadele etmek için öncelikle geçiş yönetimini kurmalıyız" diye konuştu.

Cenevre 5 görüşmeleri, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yardımcısı Remzi İzzettin Remzi'nin muhalefet ve Esed rejimi heyetleriyle ayrı ayrı toplantılarıyla başlamıştı.

Yarın Mistura'nın resmi açılışını yapacağı görüşmelerin, 1 Nisan'a kadar sürmesi planlanıyor. (Rudaw)