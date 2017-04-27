PKK/PYD Akçakale’deki Hudut Karakoluna Saldırdı!

Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG mensuplarınca Şanlıurfa’nın Akçakele ilçesine bağlı Tekçe Hudut Karakolu’na 2 havan mermisiyle saldırı düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, bunun üzerine sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerince bölgedeki hedeflere angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verildi.

Bu arada, bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel de sevk edildi.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve askeri yetkililer bölgeye giderek incelemede bulundu.