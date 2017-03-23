PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı

​​​​​​​Bir PKK/PYD Sözcüsü, bugün daha önce Türkiye'nin top ateşine tuttuğu Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine Rus birliklerinin girdiğini açıkladı.

YPG Sözcüsü Redur Xelil, haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada "Rus güçleri Türkler'in top ateşi açtığı Jandaris bölgesine yöneldi" dedi ve buraya yönelen güçlerin bu hafta başında Afrin'e konuşlanan Rus birliklerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

YPG, Rus güçlerinin Afrin bölgesine, kendi üyelerinin askeri eğitim almasını da öngören anlaşmanın bir parçası olarak konuşlandıklarını açıklamıştı.

Moskova ise, "Afrin yakınlarında Kürt birlikler ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin bir şubesinin açıldığını" söylemişti.

Sabah saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli bir asker, Suriye'den açılan keskin nişancı ateşi sonucu hayatını kaybetmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri de, "PYD/PKK bölgesinden" açılan ateşe "misliyle" karşılık verildiğini duyurmuştu.

Kaynak: BBC