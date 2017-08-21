PKK/PYD Afrin’de 64 Camiyi Kapattı!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD tarafından 2012 yılından bu yana işgal altında tutulan Suriye’nin Halep kentindeki Afrin ilçesinde bulunan 64 cami örgüt zoruyla kapatıldı.

Kapatılan camilerin 24’ü ilçe merkezinde, 40’ı ise köylerde bulunuyor.

Örgüt, ayrıca, işgal ettiği tüm bölgelerde çocuklara yönelik düzenlenen yaz dönemi Kur’ân kurslarını da yasakladı.

“Camilere Gidenler Taciz Ediliyor”

Afrin’in merkezinde ve çevre köylerinde camiye gidenler PKK/PYD’ye bağlı militanlar tarafından IŞİD ve el-Kaide destekçisi olduğu iddiasıyla taciz ediliyor.

Yeni Şafak’tan Yılmaz Bilgen’in haberine göre, Afrin’de yaşayan Mehdi Reşid, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“PKK/PYD’ye bağlı güçler, camilere gidenlere IŞİD ve el-Kaide destekçisi muamelesi yapıyor. Düzenli olarak camiye giden insanlar takip altına alınıp sorgulanıyor. İnsanların cami, namaz ve din gibi kutsal değerleri ile alay ediliyor. İnsanlara ‘komünal bilinç’ adı altında İslam karşıtı sosyalist fikirler aşılamaya çalışıyorlar.”



PKK/PYD’ye bağlı militanlar kapattıkları camilerde İslami değerlerle alay edip fotoğraf ve video çekiyor.

Hutbelere Örgüt Müdahalesi

Afrin’in merkezinde ve çevresinde 18 yıldır imamlık yapan Ebu Ahmed isimli bir başka bölge sakini ise, “Örgüt, hutbelere müdahale ederek kendi gündemini cemaate anlatmamız için baskı yapıyor. Hatta bazı zamanlar Türkiye ve Suriyeli muhalifler aleyhinde bültenler çıkararak bunu imamlara zorla cemaate okutturuyorlar.” dedi.

Son bir yılda bölgedeki imamlara yönelik baskının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Ebu Ahmed, “Son 8 aylık zaman diliminde 4 cami imamı kayboldu. Bunun örgüt tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Eğitim Dili Kürtçe Oldu

Örgüt, temmuz ayında aldığı kararla eğitim dilini de Kürtçe’ye çevirdi.

Bölge halkı PKK/PYD’nin okullarda Arapça’yı iki saate düşürmesini “insanları Kur’an’dan ve İslam’dan uzaklaştırma tuzağı” olarak yorumluyor.

Nüfusunun yüzde 65’i Araplardan oluşan Afrin’de ders kitapları Abdullah Öcalan merkezli anlatımlar ve komünist ideoloji propagandası temelinde yeniden yazıldı.