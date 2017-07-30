PKK/PYD ABD’yi Rakka İle Tehdit Etti!

YPG'nin komutanı Sipan Hemo, Türkiye'nin saldırmaya devam etmesi halinde uluslar arası DEAŞ karşıtı koalisyonun Rakka operasyonundan çekileceklerini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Hemo, YPG'ye bağlı Ceyş-ul Tuvar grubunun Şahba bölgesini korumak yerine Rakka'da savaştığını belirterek, "Grup, Afrin ve Şahba'ya saldırıların artması halinde, Rakka'da savaşmanın bir anlamı kalmayacağını bildirdi" dedi.

Konuyu uluslararası koalisyona ilettiklerini ifade eden Hemo, "Eğer Türkiye Afrin ve Şahba'ya saldırmayı sürdürürse, Rakka operasyonu devam etmeyecek" diye vurguladı.