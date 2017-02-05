PKK/PYD, ABD Zırhlılarıyla Gövde Gösterisi Yaptı!

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG, Türkiye’nin verdiği tüm tepkilere rağmen ABD tarafından hediye edilen zırhlı araçlarla gövde gösterisi yaparken görüntülendi.

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG, ABD tarafından hediye edilen zırhlı araçlarla gövde gösterisi yaptı.

Söz konusu gövde gösterisinin Rakka’nın kuzeydoğusundaki bir köyün yakınlarında gerçekleştirildiği iddia edildi.

Türkiye: ‘Federatif Yapı’ Oluşturmanın Bir Parçası

PYD’nin silahlı kanadı YPG’ye Türkiye ile müttefik olduğunu iddia eden ABD’nin zırhlı araç vermesine Ankara sert tepki göstermişti.

Konu, Milli Güvenlik Kurulu’nda ele alınmış ve bu gelişmeyi Suriye’de “Kürt Özerk Bölgesi”ni de içeren “federatif yapı” oluşturmanın bir parçası olarak nitelemişti.

ABD: Sâdece PYD/YPG’ye Gitmeyecek

ABD’li yetkililer,Türkiye’nin tepkileri üzerine, zırhlı araçlar ve tedarik edilen mühimmatın sâdece YPG’ye gitmeyeceğini öne sürmüştü.

“IŞİD karşıtı” koalisyonun ABD’li sözcüsü Albay John Dorrian, YPG’ye verdikleri desteği, Araplarla birlikte Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içerisinde savaştıkları için YPG’lilerin de bu araçlardan faydalanabileceği şeklinde savunmaya çalışmıştı.

DSG içerisinde her ne kadar başka gruplara mensup Araplar varsa da örgütün başını PYD/YPG çekiyor.

“Obama Döneminde Verilmiş Bir Karar”

Zırhlı araçların verilmesindeki zamanlamaya yönelik eleştiri üzerine ise Dorrian, araçların Obama yönetiminin verdiği yetki kapsamında ve grubun Rakka’ya yaklaşmasından dolayı daha şiddetli çatışmalara maruz kaldığı için şimdi verildiğini söyleyerek geçiştirmeye çalışmıştı.

Türkiye sınırının yaklaşık 90 kilometre güneyinde kalan ve “IŞİD’in başkenti” olarak anılan Rakka’da 300 binden fazla kişi yaşıyor. Bölge, koalisyonun yanı sıra Rusya’nın da düzenlediği hava saldırılarıyla bombalanıyor.

Kaynak: Yeni Şafak