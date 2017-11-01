“PKK/PYD 4 Bin Iraklı Mülteciyi Sürgün Etti”

Irak İnsan Hakları Komiserliği üyesi Ali el-Bayati, Suriye’nin Haseke kentinin güneydoğusunda yer alan El Hul kampını kontrol eden PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin, Iraklı mültecileri, IŞİD’in birkaç kilometre uzağındaki bölgelere gönderdiğini belirtti.

AA’da yer alan habere göre, el-Bayati, militanların kamptaki Iraklıları, IŞİD’in kontrol bölgelerinden sadece birkaç kilometre uzaktaki tehlikeli alanlara sürüklediğini söyledi.

Söz konusu olayın perde arkasında Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki krizden kaynaklı siyasi yaklaşımlar olduğunu savunan el-Bayati, kampın bulunduğu alanın Beşşar Esed rejiminin kontrolü dışında olması sebebiyle Irak makamlarının herhangi bir resmi temasta bulunamadığını ifade etti.

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı’na göre, ülkede yaşanan şiddet olayları dolayısıyla 4 milyon civarında Iraklı ülke içinde göçmen duruma düşerken, binlercesi de komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı.