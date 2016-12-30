PKK’nın “Üst Düzey Yöneticileri” Gözaltına Alındı

PKK/KCK faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda “KCK-Türkiye Meclisi” içerisinde üst düzey faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 örgüt mensubu gözaltına alındı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda, “KCK-Türkiye Meclisi” içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü belirtilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır, B.A. (42) Antalya, E.A (45) ise Şanlıurfa’da gözaltına alındı.

H.A’nın KCK’nın “Kürdistan” sözcülerinden olduğu, daha önce Suriye/Kamışlı’da örgütün haber ajansı ANHA’da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, S.A’nın KCK’nın “Kürdistan” saha sözcüleri arasında yer aldığı, nisanda örgütün üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil’e gittiği, Diyarbakır’dan 13 Kasım’da Erbil’e hava yoluyla geçtiği ve 18 Kasım’da Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı, E.A’nın ise KCK’nın Diyarbakır sorumlusu olduğu ve martta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil’e gittiği belirtildi.

Ocak 2016’da örgütsel amaçla Irak/Erbil’e gittiği belirlenen B.A. ile M.A. ve diğer 3 zanlının aynı zamanda “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından dosyalarının bulunduğu da kaydedildi.