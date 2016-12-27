“PKK’nın Sincar’daki Varlığına Göz Yummayacağız”

PKK’nın Sincar’dan (Şengal) çıkmaması hâlinde askerî güce başvurabileceklerini söyleyen Barzani’ye bölgedeki yetkililer ve Ezidi temsilcileri de destek verdi.

PKK’nın, Irak’ın Musul iline bağlı Sincar (Şengal) ilçesindeki varlığına tepkiler sürüyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani’nin ardından, bölgedeki yerel yetkililer ve siyâsetçiler de PKK’nın Sincar’ı terk etmesi gerektiğini ifade ediyor.

“PKK’nın Verdiği Zarar, IŞİD’inkinden Daha Büyük”

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Kürdistan Demokrat Partisi’ndeki (KDP) Ezidi milletvekili Şeyh Şamo, “PKK’nın Şengal’den çıkması için son iki yıldır büyük uğraşlar verdik. Ancak PKK buna yanaşmıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı.” dedi.

Ezidi çocuklarının IŞİD’den kaçarken PKK’nın eline düştüğüne dikkat çeken IKBY meclisindeki milletvekili Şamo, şöyle devam etti:

“PKK’nın Ezidilere verdiği zarar, IŞİD’inkinden daha büyüktür. IŞİD, çocuklarımızı ve kadınlarımızı kaçırdı. Farklı yollar deneyerek bazılarını kurtardık. PKK’ya katılan çocuklarımızı kurtarmamız ve geri getirmemiz mümkün olmuyor. Düştüğümüz durum tam olarak budur. Ezidi toplumu, PKK’nın dayatmalarını kabul edecek durumda değil.”

“Gereken Neyse Yapılacaktır”

KDP Başkanlık Konseyi üyesi Ali Avni ise parti olarak PKK’nın Sincar’daki varlığına kesinlikle göz yummayacaklarını vurgulayarak, “Başbakan Neçirvan Barzani, PKK’nın Şengal’deki varlığı hakkında son noktayı koydu. Barışçıl ve sorunsuz bir şekilde, ele geçirdikleri bölgeleri boşaltmamaları hâlinde gereken neyse yapılacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Irak meclisindeki Ezidi milletvekili Viyan Dahil ise “PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle Şengal’de bulunuyorsa buna ihtiyaç kalmadı, en kısa zamanda çekilmelidir. Halkımızın askerî olarak korunması ve savunmasını gerektiren herhangi bir güvenlik durumu söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

“PKK, Ezidi Çocukların Geleceğini Tehlikeye Sokuyor”

Dahil, PKK’nın çocukları silah altına aldığını vurgulayarak, “PKK, Ezidi çocukları silah altına alarak geleceklerini tehlikeye sokuyor. Kız ve erkek çocuklarımızın PKK tarafından silah altına alınması, toplumuzun örf ve âdetleriyle uyuşmuyor. Silah altına alınan çocukların aileleri büyük bir sıkıntı içerisinde. Her gün onlarca gözü yaşlı anne ve baba benimle irtibata geçip, örgüt tarafından kaçırılan çocuklarının âkıbetini sorup, geri getirilmelerini talep ediyor.” dedi.

KDP Sincar askerî sorumlusu Serbest Lezgin, partinin resmî internet sitesinde yayımlanan açıklamasında PKK’nın sâdece Sincar’da değil, IKBY’nin başka bölgelerinde de varlık gösterdiğini ve bunun büyük tehlike arz ettiğini belirtti.

Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani Ne Dedi?

IKBY Başkanı Mesut Barzani “PKK’nın Şengal’de işi yok.” derken, Başbakan Neçirvan Barzani de geçen hafta yaptığı açıklamada, PKK’nın Sincar’dan geri çekilmemesi hâlinde “askerî güce başvurabileceklerini” söylemişti.

PKK, IŞİD’in 3 Ağustos 2014’te Sincar’a saldırmasını bahane ederek bölgeye yerleşmişti.