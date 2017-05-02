PKK’nın Sincar’daki “Irak Bayrağı” Oyunu!

Irak Parlamentosu Ezidi Milletvekili Dr. Macid Şengali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK’lı militanların Türkiye’nin hava saldırılarından korunmak için askeri kamplarının üzerinde “Irak bayrağı” dalgalandırmaya başladığını ifade etti.

Şengali, PKK’nın Sincar’daki bu hamlesine ilişkin şunları söyledi:

“PKK’nın Şengal’deki (Sincar) askeri kamplarında Irak bayrağını göndere çekmesinin arkasında iki neden var. Birincisi Türkiye’nin düzenleyeceği olası ikinci bir hava saldırısına karşı kendilerince yeni bir taktik geliştirip, bundan korunmaya çalışıyorlar. İkinci neden ise Haşdi Şabi’nin (İran destekli Şii milis gücü) bölgedeki ajandasını hayata geçirmektir. Onlar (Haşdi Şabi ve PKK) bölgede iki müttefik gibi hareket ediyor. Irak bayrağının asılması, aralarındaki anlaşmayı en iyi şekilde belgeliyor.”

“Sincar’daki Bayrak Meselesini Hükümete İlettik”

Sincar’daki bayrak meselesini Haydar el-İbadi hükümetine ilettiklerini belirten Şengali, “Terör örgütü bir grubun Irak bayrağını kullanmasına sessiz kalmamaları gerektiğini söyledik.” dedi.

Sincar’daki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Sincar’daki PKK hedeflerine düzenlediği hava saldırısından sonra örgütün kamplarını değiştirmeye veya sayılarını azaltmaya başladığını söylemişti.