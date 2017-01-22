PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek

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22.01.2017 10:23
PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek
Avrupa Konseyi’nde, PKK'nın Türkiye’de katlettiği kişilerin portrelerinin sergileneceği fotoğraf sergisi 'Yüzler' ziyarete açılacak, "Avrupa’da PKK ve Güvenlik Sorunları Konferansı" düzenlenecek.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu süresince PKK'nın Türkiye ve Avrupa’ya yönelik tehditleri tartışılacak.

Eşitlik, Adalet ve Barış Konseyi (COJEP) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerde "Avrupa’da PKK ve Güvenlik Sorunları Konferansı" ve "Yüzler" isimli fotoğraf sergisi yer alıyor.

COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK ile ilgili Avrupa’da ve uluslararası kuruluşlarda yanlış ve eksik bilgilerin tehlikeli sonuçlar doğurduğunu söyledi.

SETA ile 24 Ocak Salı günü Avrupa Konseyi’nde "Avrupa’da PKK ve Güvenlik Sorunları Konferansı" gerçekleştireceklerini ifade eden Gedikoğlu, şöyle konuştu:

" Güvenlik uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı bu konferansta, PKK’nın bir terör örgütü olduğu, hedef ülke olarak Türkiye seçilse bile, gelecekte herhangi bir Avrupa ülkesinin de olabileceği konusu masaya yatırılacak. Avrupa ülkelerinin de bu terör örgütünün tehdidi altında olduğu bu konferansta vurgulanmaya çalışılacak, karar alıcılara bu gerçekten bahsedilecek."

Benzer konferansların mart ayında Birleşmiş Milletlerde ve mayıs ayında Avrupa Parlamentosunda devam edeceğini belirten Gedikoğlu, şunları söyledi:

"PKK terörüyle ilgili tehdidi sadece bu konferansla değil, AKPM Genel Kurul toplantılarının yapıldığı bir dönemde bir hafta boyunca, 'Yüzler' isimli fotoğraf sergisiyle de parlamenterlere ve uluslararası kuruluşların yetkili ve çalışanlarına aktaracağız. Yüzler isimli fotoğraf sergisinde PKK terör örgütünün dünden bugüne şehit ettiği siviller, kadınlar, çocuklar, askerler ve polislerin fotoğrafları yer alıyor. 'Artık bu yüzler aramızda değil, terör örgütünün katlettiği kişilerdir' şeklinde bir mesaj verilmektedir."

AA

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