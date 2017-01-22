PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu süresince PKK'nın Türkiye ve Avrupa’ya yönelik tehditleri tartışılacak.
Eşitlik, Adalet ve Barış Konseyi (COJEP) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerde "Avrupa’da PKK ve Güvenlik Sorunları Konferansı" ve "Yüzler" isimli fotoğraf sergisi yer alıyor.
COJEP Genel Başkanı Ali Gedikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK ile ilgili Avrupa’da ve uluslararası kuruluşlarda yanlış ve eksik bilgilerin tehlikeli sonuçlar doğurduğunu söyledi.
SETA ile 24 Ocak Salı günü Avrupa Konseyi’nde "Avrupa’da PKK ve Güvenlik Sorunları Konferansı" gerçekleştireceklerini ifade eden Gedikoğlu, şöyle konuştu:
" Güvenlik uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı bu konferansta, PKK’nın bir terör örgütü olduğu, hedef ülke olarak Türkiye seçilse bile, gelecekte herhangi bir Avrupa ülkesinin de olabileceği konusu masaya yatırılacak. Avrupa ülkelerinin de bu terör örgütünün tehdidi altında olduğu bu konferansta vurgulanmaya çalışılacak, karar alıcılara bu gerçekten bahsedilecek."
Benzer konferansların mart ayında Birleşmiş Milletlerde ve mayıs ayında Avrupa Parlamentosunda devam edeceğini belirten Gedikoğlu, şunları söyledi:
"PKK terörüyle ilgili tehdidi sadece bu konferansla değil, AKPM Genel Kurul toplantılarının yapıldığı bir dönemde bir hafta boyunca, 'Yüzler' isimli fotoğraf sergisiyle de parlamenterlere ve uluslararası kuruluşların yetkili ve çalışanlarına aktaracağız. Yüzler isimli fotoğraf sergisinde PKK terör örgütünün dünden bugüne şehit ettiği siviller, kadınlar, çocuklar, askerler ve polislerin fotoğrafları yer alıyor. 'Artık bu yüzler aramızda değil, terör örgütünün katlettiği kişilerdir' şeklinde bir mesaj verilmektedir."
AA
- Yorumlar 0
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- İstanbul’daki İki Saldırıda da Aynı Kişi Yer Almış!
- Anayasa Değişikliğinde Halkoylamasına Doğru
- İkinci El Otoya Garanti Zorunluluğu Geliyor
- PKK’nın Katlettiği 'Yüzler' Avrupa Konseyi’nde Sergilenecek
- Trump’ın İlk Ziyareti CIA Merkezine
- Haber 7’ye Bu Üslup Yakışmıyor!
- Kendilerini Hakikatin Tek Sahibi Olarak Görenlerin Küstahlığı
- Gaziosmanpaşa Özgür-Der’de “Emanet” Kavramı İşlendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Üniversiteye Rektör Atadı
- Hücre Evde 4 Bordo Bereli
- Jandarma ve Sahil Güvenlik’te Başörtüsü Yasağı Kalktı
- “ABD’nin Büyükelçiliği Kudüs’e Taşıma Kararı Savaş İlanıdır!”
- Haber 7’ye Bu Üslup Yakışmıyor!
- Jandarma ve Sahil Güvenlik’te Başörtüsü Yasağı Kalktı
- Kendilerini Hakikatin Tek Sahibi Olarak Görenlerin Küstahlığı
- UNESCO Halep’te İncelemelerde Bulundu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Üniversiteye Rektör Atadı
- Midilli’nin Can Yeleği Mezarlığı!
- İşgalci İsrail Trump’ı Kudüs’e Davet Etti!
- ABD, Batı Halep’te Direnişçileri Hedef Aldı!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Esed'in Muhibbi Hüsnü Mahalli'ye Tahliye Kararı
- Şam’ın Fethi Cephesi: Yolumuza Devam Ediyoruz
- “İslam Ülkeleri Ekonomi Alanında İslami Değil”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim