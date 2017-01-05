PKK'nın 'Dağa Çık' Baskısına 18 Yaşındaki Gençten Kurşun
Diyarbakır'da PKK’ya eleman kazandırmak isteyen bir kişi bu kez sert kayaya çarptı. 18 yaşındaki genç dağa çıkması için kendisini ve ailesini tehdit eden PKK'lıyı silahla vurarak öldürdü.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi çöp arıtma tesisleri bölgesinde bulunan tren rayları üzerinde M.İ. isimli bir kişi ölü olarak bulundu.
Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 18 yaşındaki A.E., olayda kullandığı silahla birlikte Şehitlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.
Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Polis Merkezi'ne giden A.E., kendisini zorla dağa götürmeye çalışan M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi.
Zanlı ifadesinde, kendisini dağa çıkarmak için zorlayan ve kabul etmemesi durumunda ailesiyle tehdit eden M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi.
Zanlının ifadesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde 1 adet boş kovan buldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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