PKK’nın Bombacısı 5 Kez Ağırlaştırılmış Müebbetle Cezalandırıldı

Hakkâri’de 4 askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı militan, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.

Geçen yıl 24 Haziran’da Hakkâri’nin merkezine bağlı Ceylanlı köyü Ganizark Tepe mevkisinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 askerin hayatını kaybetmesi ve bir askerin de yaralanmasıyla ilgili davanın karar duruşması yapıldı.

AA’da yer alan habere göre, Hakkâri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, saldırıyı gerçekleştirdiğinin belirlenmesinin ardından 13 Ekim 2016’da İstanbul’da yakalanan PKK’lı militan Emin Nevroz Korkmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın savunmasının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Korkmaz’a, “devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak”, “tasarlayarak öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs” ile “tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak” suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 33 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İddianamede Ne Yazıyor?

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Korkmaz’ın Çukurca’nın Hani Yaylası’nda düzenlenen “şenlik” sırasında PKK’ya katıldığı ve örgütün Irak’ın kuzeyindeki Gare kampında 6 ay boyunca bomba, silah, mayın, sabotaj ve ideoloji eğitimi aldığı kaydedildi.

İddianamede, ayrıca çeşitli tarihlerde PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 kişinin ifadesinde de şüpheli Korkmaz’ın, örgütte mayın ve bomba eğitimi aldığını belirttikleri vurgulandı.

Eğitimin ardından PKK tarafından görevlendirilen şüpheli Korkmaz’ın, saldırıdan bir gün önce 5 militanla güvenlik güçlerinin geçiş güzergâhına mayın döşedikleri ve yaklaşık 800 metre uzaklıktan gözetleme yaptıkları aktarılan iddianamede, grubun olayın ardından bölgeye gelen takviye güvenlik güçlerine de uzun namlulu silahla ateş açtıkları ve bir askeri yaraladıkları bildirildi.

İddianamede, şüpheli Korkmaz’ın, 4 askerin hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı saldırıya bizzat katıldığı, saldırıyı diğer militanlarla bütünlük içinde müştereken işledikleri kaydedildi.

Hakkâri’deki saldırıda Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek ile uzman çavuşlar Ali Danıyar, Harun Koçak ve Kerim Örtücü hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı.