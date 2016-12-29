'PKK'nın Bağlantılı Örgütleri Yok Farklı İsimleri Var'
NATO'ya bağlı Teröre Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezinin yıllık dergisi Defence Against Terrorism Review'de (Terörizme Karşı Savunma İncelemeleri) yazan terör uzmanları Andrew Self ve Jared Ferris, "Ölü adamlar yalan söylemez: PKK'nın bölgesel oyununun açığa çıkarılmasında, çatışmada ölenlerin bilgilerinin değerlendirilmesi" başlığıyla yayınladıkları makalede PKK, YRK ve YPG arasındaki personel, ekonomi ve yetki geçişkenliklerini ele aldı.
Derginin son sayısında yayımlanan makalede, PKK ve bağlantılı örgütler bünyesinde çatışmalara girerek ölen 2 bin 500 militanın ölüm ilanlarında yer alan doğum ve katılım bilgilerinden yola çıkılarak, örgütler arasındaki ilişki gözler önüne serildi. Makalede, örgüt kademeleri arasında zaman içinde nasıl ilişki kurulduğu incelendi, bu örgütlerin stratejik düzeyde ve sahadaki ihtiyacı karşılamak için üyelerini gerekli gördüğü farklı alanlarda ve yerlerde kullandığına dikkat çekildi.
"ABD PYD-YPG ile gerek açıktan gerekse gizli işbirliğini artırdı"
Bu bulgunun, PKK ve bağlantılı örgütleri arasındaki yakın ve birbirini destekleyen ilişkiyi kanıtladığı, aynı zamanda PKK'nın bunlardan tamamen farklı bir örgüt olduğu tezini çürüttüğü ifade ediliyor. Makalede, HPG, YPG ve YRK'nin birbirleriyle bağlantılı ve ortak bir bölgesel amaç için çalışan örgütler olarak görülmesi gerektiği vurgulanıyor.
Suriye krizi ve IŞİD ile mücadele kapsamında ABD'nin PYD-YPG ile gerek açıktan gerekse gizli işbirliğini artırdığının altı çizilen makalede, bunun ABD'nin bölgede Türkiye gibi müttefiklerini rahatsız ettiği kaydediliyor.
Makalede, elde edilen bulguların PKK'nın 1998'de Suriye'den çıkarıldıktan sonra PJAK ve PYD'yi kurduğunu kanıtladığının altı çiziliyor. Çatışmalarda ölenlerle ilgili önemli değişikliklerin gözlendiği dönemin, PJAK'ın kuruluşuna ve PJAK-İran çatışmasının başladığı zamana denk geldiğine dikkat çekilen makalede, bu değişikliklerin PKK ile bağlantılı örgütlerinin birlik içinde olduğunu ispat ettiği, birbirleriyle bağlantılı örgütlerin yalnızca bazı konularda taktiksel inisiyatif alma özgürlüğüne sahip olduğu vurgulanıyor.
"Bir militanın bağlı olduğu birlik defalarca değiştiriliyor"
Çatışmalarda ölen militan hakkında bilgi ve diğer veriler toplandığında, PKK ve PKK ile bağlantılı örgütlerin arasındaki ayrımın çok yüzeysel olduğunun görüldüğü belirtilen makalede, ihtiyaca göre, bir militanın bağlı olduğu birliğinin ve konuşlandığı bölgenin defalarca değiştirildiği ifade ediliyor.
AA’nın aktardığına göre PKK ve bağlantılı örgütlerle arasındaki ilişkinin, kardeş örgüt bağının çok ötesine geçtiği, PKK'nın tüm bu örgütleri kontrol edip emirler verdiği işaret edilen makalede, şu ifadelere yer veriliyor:
"PKK'nın Kandil'deki elebaşları, 'üçkâğıtçılık' oyunu oynar gibi militanları ihtiyaca göre örgütler arasında ve bölgeler arasında değiştiriyor, böylece örgütün gerçek yüzünü saklayıp 'uluslararası terörist' damgası yemekten kaçınmaya çalışıyor. Bu yüzden aslında PKK'nın bağlantılı örgütleri yok, sadece bölgelere tekabül eden isimleri var.”
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