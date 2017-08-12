PKK’lıların Katlettiği Gencin Ailesi Yetkililere Tepkili

Trabzon Maçka kırsalında 15 yaşındaki Eren Bülbül bir grup PKK’lının erzak çalmak için bir eve girdiğini görmüş ve durumu jandarmaya ihbar etmişti. Haber verdiği jandarmalar yerlerini göstermesi için Eren’i de yanlarına almıştı. Eren Bülbül PKK’lıların açtığı ateş ile yaşamını yitirmişti.

Posta gazetesinin yer verdiği habere göre Trabzon Farabi Hastanesi’ne koşan Eren Bülbül’ün yakınları “15 yaşındaki çocuk hiçbir önlem almadan operasyona götürülür mü?” diye tepki gösterdi.