PKK’lılar Suriye’de Sivil Halka İşkence Yapıyor (Video)
PKK’lılar Suriye’de sivil halka işkence uyguluyor.
Suriye’de Rusya, ABD ve Esed rejimi tarafından askeri ve maddi olarak desteklenen PKK’lılar Suriye’de sivil halka işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüde elleri yukarıdan asılan bir Suriyeliye sopa ile vurulduğu ve PKK’lıların bundan keyif aldığı görülüyor.
Görüntüler +18’dir.
Kaynak: Küreselanaliz
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