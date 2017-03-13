PKK’lılar Suriye’de Sivil Halka İşkence Yapıyor (Video)

»Ana Sayfa»Suriye
13.03.2017 22:17
PKK’lılar Suriye’de Sivil Halka İşkence Yapıyor (Video)
PKK’lılar Suriye’de sivil halka işkence uyguluyor.

Suriye’de Rusya, ABD ve Esed rejimi tarafından askeri ve maddi olarak desteklenen PKK’lılar Suriye’de sivil halka işkence yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntüde elleri yukarıdan asılan bir Suriyeliye sopa ile vurulduğu ve PKK’lıların bundan keyif aldığı görülüyor.

Görüntüler +18’dir.

Kaynak: Küreselanaliz

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