PKK’lılar Siirt’te İş Makinelerini Yaktı!

Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, PKK’lıların Bağlıca ile Demirkaya köyleri arasında yol çalışması yapan özel bir firmaya ait 11 iş makinesini yaktığı belirtildi.

Olayın haber alınmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 2 Jandarma Özel Harekât timi ve 2 zırhlı kobra aracının olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, bölgede devam eden geniş kapsamlı operasyonun insansız hava araçlarıyla desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “yol kesme eylemi ve PKK’lılarca örgüt propagandası yapıldığı” haberlerinin asılsız olduğu, olayın arazide rastgele bırakılan iş makinelerinin yakılması suretiyle gerçekleştiği kaydedildi.