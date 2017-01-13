“PKK’lılar Sadece Üniforma Değiştirerek YPG’li Oluyor”
PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla PKK’nın 8’inci kongresinde alınan kararla kurulan ve aynı militan havuzu ile yönetim kadrosunu kullanan PYD/YPG, PKK’dan ismi farklı ancak işlevi aynı örgütleri kullanarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Abdullah Öcalan’ın Talimatı
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD başta olmak üzere pek çok Batı ülkesi tarafından desteklenen ve PKK’dan ayrı bir yapılanma olarak gösterilmeye çalışılan PYD ile askerî kanadı YPG’nin PKK ile organik bağı, kuruluşundan bugüne açık bir şekilde görülüyor.
Suriye’de yaşanan kaos ortamından istifade ederek IŞİD ile girdiği çatışmalarla uluslararası alanda meşruiyet kazanmaya çalışan PYD/YPG’nin, PKK ile organik bağını inkâr etse de kuruluşunun bizzat PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla gerçekleştiği biliniyor.
Esed Rejimi ile İlişkiler
PYD, PKK’nın Nisan 2002’de gerçekleştirdiği 8’inci kongresinde alınan kararla, 2003 yılında Suriye’de “Partiya Yekîtiya Demokrat” ismiyle kuruldu. Örgütün liderliğini 2003-2010 yılları arasında Fuat Ömer yaparken, o dönemde Beşşar Esed rejimi tarafından hoş karşılanmayan örgütün üyeleri tutuklandı. Salih Müslim’in de aralarında bulunduğu pek çok isim ise bu nedenle Kuzey Irak’a kaçmak zorunda kaldı.
“Arap Baharı”nın da etkisiyle 2011 yılında başlayan devrim hareketlerinde, Esed rejimiyle iş birliğine giden örgüt, daha önce yasaklanan siyâsî ve silâhlı faaliyetlerine tekrar başlarken, örgütün tutuklu üyeleri de serbest bırakıldı.
HPG-PJAK-YPG Arasındaki Geçişkenlik
PKK çatısı altında bulunan HPG’ye ait militanlar, “Kobani Savunması” olarak adlandırılan olaylarda, PYD’nin silâhlı kanadı YPG’nin saflarına geçmişti. Bu da PKK-KCK’ya bağlı HPG, PJAK ve YPG arasında ihtiyaca bağlı olarak bir geçişkenliğin yaşandığını gözler önüne seriyor.
Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberde ABD’li eski asker Jamie Lane’in sözlerine yer verilmişti. Lane’in “PKK ile YPG arasında hiç fark yok. PKK’lılar sadece üniforma değiştirerek YPG oluyor.” şeklindeki açıklamaları, bir militanın Türkiye’de savaşırken HPG’li, İran'da savaşırken PJAK’lı Suriye’de savaşırken YPG’li olarak kendini tanımladığını ortaya koyuyor.
PKK’nın Türkiye’den çekilmesi durumunda PYD’ye katılacakları yönündeki iddiaların ardından PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Mayıs 2013’te BBC Türkçe’ye bir mülakat vermişti. Müslim bu geçişkenliği, “Böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Yeterince iyi yetişmiş savaşçımız var. İhtiyacımız olur ise gündeme gelebilir.” sözleriyle ortaya koymuştu.
“Savaş Suçu” İşleyen YPG
PKK ile bir bağının olmadığını ileri süren PYD’nin askerî kanadı YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde “savaş suçu” işlediği raporlarla da ortaya kondu.
Uluslararası Af Örgütü, 13 Ekim 2015’te yayımladığı “Gidecek Yerimiz Yok” başlıklı raporunda, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgeleri kullanılamaz hâle getirdiği, bölge sâkinlerini zorla yerlerinden ederek insan haklarını ihlâl ettiği ve “savaş suçu” işlediğine dâir tespitlere yer verdi.
Raporda, Suriye’nin kuzeyinde yer alan, özellikle Arap ve Türkmen köylerinin PYD’nin yönetimindeki “özerk idâre” tarafından ateşe verildiği ve köylülerin de bölgeyi terk etmesi için ölümle tehdit edildiği vurgulandı.
Hem PKK Hem YPG Saflarında Savaşan Militanlar
Militanların hem PKK hem de YPG saflarında savaştığına yönelik örnekler arasında, PKK’nın gençlik yapılanmasının “Türkiye hamle sorumlusu” olduğu belirtilen “Ferman” kod adlı Enver Güngör yer alıyor.
Türkiye’ye “yasa dışı” yollardan girmeye çalışan Güngör, 14 Şubat 2016’da Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklanmıştı. Güngör ifadesinde, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçim öncesi silâh eğitimi almak için Kandil’e gittiğini, oradan IŞİD’e karşı savaşmak için Kobani’ye geçtiğini anlatmıştı.
Haziran 2015’te Türkiye’ye geçtiğini ve yapılacak eylemler hakkında toplantılar düzenlediklerini aktaran Enver Güngör, Diyarbakır’da düzenlenen silâhlı eylemlerin bazılarında bulunduğunu itiraf etmişti.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- AK Parti’nin Kemalizmle İmtihanı
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- Suriye’de Direnişçiler Esed Güçlerini Füze ile Vurdu! (Video)
- “Atatürk’ümüze Dünya İmrenirdi” Seremonileri Daha Ne Kadar Sürecek?
- AK Partililerden CHP'ye 'Dikkat Köpek Giremez' Afişi
- Amerikasız Ortadoğu
- YÖK'ten Bütünleme Sınavının İptaline Dair Açıklama
- Anayasa Değişikliği Teklifinin 7. Maddesi de Kabul Edildi
- Çin’den Trump’a Savaş Tehdidi
- Anayasa Değişikliği Teklifinin 8. Maddesi Kabul Edildi
- Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemini Öngören 8. Madde Meclis’ten Geçti
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Bahçeli: HDP’li Ahmet Türk Tutuksuz Yargılanmalı
- “Ulustan Ümmete”de Rafsancani’nin Ölümü Işığında İran Konuşuldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim