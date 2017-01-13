“PKK’lılar Sadece Üniforma Değiştirerek YPG’li Oluyor”

PKK’yı “Kürdistan halkı için yüksek yasama organı” olarak gören PYD/YPG, Suriye’deki eylemlerini aynı militan havuzunu kullanarak yapıyor.

PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla PKK’nın 8’inci kongresinde alınan kararla kurulan ve aynı militan havuzu ile yönetim kadrosunu kullanan PYD/YPG, PKK’dan ismi farklı ancak işlevi aynı örgütleri kullanarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Abdullah Öcalan’ın Talimatı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD başta olmak üzere pek çok Batı ülkesi tarafından desteklenen ve PKK’dan ayrı bir yapılanma olarak gösterilmeye çalışılan PYD ile askerî kanadı YPG’nin PKK ile organik bağı, kuruluşundan bugüne açık bir şekilde görülüyor.

Suriye’de yaşanan kaos ortamından istifade ederek IŞİD ile girdiği çatışmalarla uluslararası alanda meşruiyet kazanmaya çalışan PYD/YPG’nin, PKK ile organik bağını inkâr etse de kuruluşunun bizzat PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın talimatıyla gerçekleştiği biliniyor.

Esed Rejimi ile İlişkiler

PYD, PKK’nın Nisan 2002’de gerçekleştirdiği 8’inci kongresinde alınan kararla, 2003 yılında Suriye’de “Partiya Yekîtiya Demokrat” ismiyle kuruldu. Örgütün liderliğini 2003-2010 yılları arasında Fuat Ömer yaparken, o dönemde Beşşar Esed rejimi tarafından hoş karşılanmayan örgütün üyeleri tutuklandı. Salih Müslim’in de aralarında bulunduğu pek çok isim ise bu nedenle Kuzey Irak’a kaçmak zorunda kaldı.

“Arap Baharı”nın da etkisiyle 2011 yılında başlayan devrim hareketlerinde, Esed rejimiyle iş birliğine giden örgüt, daha önce yasaklanan siyâsî ve silâhlı faaliyetlerine tekrar başlarken, örgütün tutuklu üyeleri de serbest bırakıldı.

HPG-PJAK-YPG Arasındaki Geçişkenlik

PKK çatısı altında bulunan HPG’ye ait militanlar, “Kobani Savunması” olarak adlandırılan olaylarda, PYD’nin silâhlı kanadı YPG’nin saflarına geçmişti. Bu da PKK-KCK’ya bağlı HPG, PJAK ve YPG arasında ihtiyaca bağlı olarak bir geçişkenliğin yaşandığını gözler önüne seriyor.

Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir haberde ABD’li eski asker Jamie Lane’in sözlerine yer verilmişti. Lane’in “PKK ile YPG arasında hiç fark yok. PKK’lılar sadece üniforma değiştirerek YPG oluyor.” şeklindeki açıklamaları, bir militanın Türkiye’de savaşırken HPG’li, İran'da savaşırken PJAK’lı Suriye’de savaşırken YPG’li olarak kendini tanımladığını ortaya koyuyor.

PKK’nın Türkiye’den çekilmesi durumunda PYD’ye katılacakları yönündeki iddiaların ardından PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Mayıs 2013’te BBC Türkçe’ye bir mülakat vermişti. Müslim bu geçişkenliği, “Böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Yeterince iyi yetişmiş savaşçımız var. İhtiyacımız olur ise gündeme gelebilir.” sözleriyle ortaya koymuştu.

“Savaş Suçu” İşleyen YPG

PKK ile bir bağının olmadığını ileri süren PYD’nin askerî kanadı YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde “savaş suçu” işlediği raporlarla da ortaya kondu.

Uluslararası Af Örgütü, 13 Ekim 2015’te yayımladığı “Gidecek Yerimiz Yok” başlıklı raporunda, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde Arap ve Türkmen sivillerin yaşadığı bölgeleri kullanılamaz hâle getirdiği, bölge sâkinlerini zorla yerlerinden ederek insan haklarını ihlâl ettiği ve “savaş suçu” işlediğine dâir tespitlere yer verdi.

Raporda, Suriye’nin kuzeyinde yer alan, özellikle Arap ve Türkmen köylerinin PYD’nin yönetimindeki “özerk idâre” tarafından ateşe verildiği ve köylülerin de bölgeyi terk etmesi için ölümle tehdit edildiği vurgulandı.

Hem PKK Hem YPG Saflarında Savaşan Militanlar

Militanların hem PKK hem de YPG saflarında savaştığına yönelik örnekler arasında, PKK’nın gençlik yapılanmasının “Türkiye hamle sorumlusu” olduğu belirtilen “Ferman” kod adlı Enver Güngör yer alıyor.

Türkiye’ye “yasa dışı” yollardan girmeye çalışan Güngör, 14 Şubat 2016’da Şanlıurfa’da yakalanarak tutuklanmıştı. Güngör ifadesinde, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçim öncesi silâh eğitimi almak için Kandil’e gittiğini, oradan IŞİD’e karşı savaşmak için Kobani’ye geçtiğini anlatmıştı.

Haziran 2015’te Türkiye’ye geçtiğini ve yapılacak eylemler hakkında toplantılar düzenlediklerini aktaran Enver Güngör, Diyarbakır’da düzenlenen silâhlı eylemlerin bazılarında bulunduğunu itiraf etmişti.