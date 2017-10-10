PKK’lılar Kadın Temizlik İşçisine Saldırdı!

AA’da yer alan habere göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Kaymakamlık’ta temizlik işçisi olarak çalışan Ö.K’ye (37), PKK’lılarca dün akşam evine giderken silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan Ö.K. Silvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.K’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haraç İstemişler

Ö.K’nin polise, örgüt mensuplarından “Ya bize 4 bin lira vereceksin ya da Kaymakamlık’ta çalışmayacaksın.” şeklinde tehdit aldığını söylediği belirtildi.

Çocuklarına ekmek götürmek için Kaymakamlık’ta çalışmaya devam ettiğini bildiren Ö.K’nin, saldırının da bu nedenle yapıldığını kaydettiği öğrenildi.

Saldırıyı Gerçekleştirenlerden Biri Yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiden biri yakalandı. Diğeri ise aranıyor.