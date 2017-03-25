PKK’lılar İsviçre’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hedef Gösterdi!

İsviçre’nin başkenti Bern’de PKK yandaşlarınca düzenlenen “Hayır” mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef gösterildi.

İsviçre’nin başkenti Bern’de PKK yandaşlarınca düzenlenen “Hayır” mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir pankart açıldı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi ve “Erdoğan’ı Öldürün (Kill Erdogan)” yazısı yer aldı.

Bern merkezinde bulunan Federal Parlamento binasının önündeki Parlamento Meydanı’nda yapılan mitinge başını PKK, DHKP-C, PYD/YPG’nin çektiği örgütlerin yandaşları katıldı.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı mitinge İsviçre Yeşiller Partisi’nin de destek verdiği görüldü.

“Hayır” Çağrısı

Konuşmacılar Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak referandumda “Hayır” oyu verilmesi çağrısında bulundu. Kürsüde ise değişik dillerde “Hayır” yazan pankartlar asıldı.

PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösteren pankartına İsviçre polisi müdahale etmedi.

Geniş güvenlik önlemlerininin alındığı mitingde, ilk yardım ekipleri de hazır bulundu.

“Terörist Erdoğan” Sloganı Atıldı

PKK yandaşları, Türkiye ve Erdoğan aleyhinde sloganlar da attılar.

PKK bayrağı ile örgütün lideri Abdullah Öcalan’ın posterlerini taşıyan PKK yandaşlarının da aralarında bulunduğu göstericiler, sık sık “Terörist Erdoğan” ve “Diktatör Erdoğan” şeklinde slogan attı.

PKK, İsviçre’de “Terör Örgütleri” Listesinde Bulunmuyor

ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) aksine PKK, İsviçre’de “terör örgütleri” listesinde bulunmuyor. Buna rağmen, İsviçre Federal Savunma, Sivil Savunma ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan “İsviçre’nin Güvenliği 2015” başlıklı yıllık güvenlik raporunda PKK “şiddet potansiyeli azalmayan ve şiddete başvurabilen aşırıcı terörist grup” olarak nitelendirilmişti.

Çavuşoğlu’nun İsviçre Ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Kasım 2016’da İsviçre’ye gerçekleştirdiği resmî ziyaretinde PKK ve olan DHKP-C’ye yönelik tedbir alınmasını veya o örgütlere mensup kişilerin iade edilmesini uluslararası hukuk çerçevesinde istediklerini belirtmişti.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Didier Burkhalter ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Kendi hukukunuza uygun bir şekilde de bu evrensel hukuktur, İsviçre bu konuda örnektir, tedbirler alınmasını istiyoruz. Yoksa bu teröristleri şuradan ırmağa ya da göle atmanızı istemiyoruz biz. Ya bize iade edin ya da gerekli cezayı çeksinler diyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA