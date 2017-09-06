PKK'lılar İşçilere Saldırdı: 2 İşçiyi Katletti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü kırsalında enerji nakil hattında çalışan işçilere PKK tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Yaralı işçiler, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Çobanpınar Piyade Hudut Karakoluna bağlı Dolavere Tepe Üs Bölgesinde çalışma yapan VEDAŞ işçilerine ait araca PKK tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ağır şekilde, bir kişi ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bölgeye taarruz helikopteri sevk edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.