PKK’lılar İlhami Işık'ın Ailesinin Evine Saldırdı

»Ana Sayfa»Hak İhlalleri
14.01.2017 20:38
PKK’lılar İlhami Işık'ın Ailesinin Evine Saldırdı
PKK’lılar, Star gazetesi yazarlarından İlhami Işık'ın ailesinin evine saldırdı.

Dün gece saat 22.30 sıralarında Işık'ın Batman'daki kızının evine giren PKK’lılar evde kimseyi bulamadı. Torununun evdeki cep telefonundan Işık'a "En kıymetlini toprak altında görmek istemiyorsan ayağını denk al, bu sadece bir uyarı bir dahakine evdeki herkes ölür. YDG-H" şeklinde bir tehdit mesajı gönderen teröristler, evi darmadağın etti.

DAMADININ DÜKKANINI DA YAKTILAR

Kendisine ulaşıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz gazetemiz yazarlarından kendisi de Batman'lı olan İlhami Işık, daha önce de damadının Batman'daki dükkanının Nevruz olayları esnasında yakıldığını belirtti.

ÇOCUKLARIMIZA YARDIM ETMEMİZİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR

"Çocuklar Üşümesin" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve ayakkabı gibi giyecek malzemeleri temin eden yazar Işık, perşembe günü futbolcu Gökhan Töre ile birlikte gideceği Diyarbakır'da 1500 çocuğumuzu giydirecek.

Toplam hedefinin 100 bin çocuğu giydirmek olduğunu belirten Işık, "Güneydoğudaki çocuklarımızı giydirmenin birilerinin işine gelmediğini biliyorum. Onların istediği fakirlik. Belki de esas hedefleri Diyarbakır ziyaretimi engellemekti ama gideceğim" dedi ve 100 bin olan çocuk giydirme hedefini 200 bine çıkardığını, güneydoğuda yardım ulaştırmadığı hiçbir yer kalmayacağını ve baskılardan yılmayacağını belirtti. 

Valilik ve emniyet, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

M.Emin Üçer / Star

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zabıta Şiddetinin Adresi Bu Kez Kadıköy22 Ekim 2016 Cumartesi 13:04
  • Müslüman Tutsaklar Adalet ve Özgürlük Bekliyor!16 Ekim 2016 Pazar 16:50
  • Tatlıcı Ali’yi Darp Eden İBB Zabıtaları Ülkeye Büyük Bir Zafer Armağan Etti!15 Ekim 2016 Cumartesi 01:05
  • Uygurlu İdris Suçsuz Yere 3 Aydır Gözaltında22 Eylül 2016 Perşembe 12:30
  • Müslüman Tutsaklar Yeniden Yargılanmak İstiyor!16 Eylül 2016 Cuma 23:38
  • Bir 28 Şubat Mağduru: Metin Kaplan16 Eylül 2016 Cuma 22:34
  • Metin Kaplan’a Arefe Günü Zulüm!11 Eylül 2016 Pazar 21:14
  • Mültecilerin Sesi Oldu, Hapse Atıldı10 Eylül 2016 Cumartesi 22:02
  • Bu Defa da FETÖ Üzerinden Başörtüsü Düşmanlığı Hortlatılıyor01 Eylül 2016 Perşembe 08:55
  • Fransa’da İslamofobi’nin Bahanesi Laiklik Oldu30 Ağustos 2016 Salı 09:02
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim