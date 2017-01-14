PKK’lılar İlhami Işık'ın Ailesinin Evine Saldırdı
Dün gece saat 22.30 sıralarında Işık'ın Batman'daki kızının evine giren PKK’lılar evde kimseyi bulamadı. Torununun evdeki cep telefonundan Işık'a "En kıymetlini toprak altında görmek istemiyorsan ayağını denk al, bu sadece bir uyarı bir dahakine evdeki herkes ölür. YDG-H" şeklinde bir tehdit mesajı gönderen teröristler, evi darmadağın etti.
DAMADININ DÜKKANINI DA YAKTILAR
Kendisine ulaşıp geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz gazetemiz yazarlarından kendisi de Batman'lı olan İlhami Işık, daha önce de damadının Batman'daki dükkanının Nevruz olayları esnasında yakıldığını belirtti.
ÇOCUKLARIMIZA YARDIM ETMEMİZİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR
"Çocuklar Üşümesin" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve ayakkabı gibi giyecek malzemeleri temin eden yazar Işık, perşembe günü futbolcu Gökhan Töre ile birlikte gideceği Diyarbakır'da 1500 çocuğumuzu giydirecek.
Toplam hedefinin 100 bin çocuğu giydirmek olduğunu belirten Işık, "Güneydoğudaki çocuklarımızı giydirmenin birilerinin işine gelmediğini biliyorum. Onların istediği fakirlik. Belki de esas hedefleri Diyarbakır ziyaretimi engellemekti ama gideceğim" dedi ve 100 bin olan çocuk giydirme hedefini 200 bine çıkardığını, güneydoğuda yardım ulaştırmadığı hiçbir yer kalmayacağını ve baskılardan yılmayacağını belirtti.
Valilik ve emniyet, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
M.Emin Üçer / Star
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