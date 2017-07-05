PKK'lı Özgür Politika Gazetesi’nden Tehdit: Kürdistan’da Muhalifleri Yaşatmayacağız

HAKSÖZ HABER

Kendisine dönük en ufak baskı ve eleştirileri diktatörlük, demokrasi karşıtlığı olarak gösteren ve bunu pazarlayan PKK / HDP siyaseti, kendisine muhalif veya farklı siyasete ise en ufak tahammül göstermediği gibi muhalifleri katlederek kendini korku oluşturarak ayakta tutmaya çalışıyor.

Almanya’da yayınını sürdüren PKK’nın yayın organı Yeni Özgür Politika gazetesi geçen hafta katledilen AK partili siyasetçiler Orhan Mercan ile Aydın Ahi’nin isimlerini vererek PKK ve HDP dışında siyasi görüşlerde bulunan herkesi tehdit etti. Aynı haberde Star gazetesi yazar İlhami Işık’ta tehdit edildi.

PKK’nın hedef gösterdiği Star Gazetesi yazarı İlhamı Işık Yeni Özgür Politika’nın haberine dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyük bir iştahla büyük bir hiddetle atılan bir utanç manşeti. Ve bu utanç manşeti Avrupa’da, Kopenhag kriteriyle “düşünce özgürlükleri sınırlandırılıyor” “demokrasi rafa kaldırılıyor” “diktatörlüğe gidiliyor” suçlamasıyla bizi yargılayan ülkede “biz insan öldürüyoruz – yaşatmayacağız” diyor.

İşin acı tarafı da, birileri insanları öldürüyor, siyasetçileri açık açık öldürüyor ama bazıları tepki göstermeye bile tenezzül etmiyor.

Onların demokrasi anlayışı şu; onlar dışında herkes öldürülebilir, onlar dışında herkes hain olabilir, onlar dışındakiler insan değillerdir, zaten yaşamaları gereksizdir. Ve buna özgürlük savaşçılarının eylemi derler. Cinayete demokrasi arama biçimi derler.

Avrupa’nın göbeğinde bu gazeteyle beni öldürmeyi teşvik ediyorlar.”