PKK'lı Mustafa Karasu'dan ‘Gezi Ruhu’ İle Hayır Çağrısı

PKK'nın liderlerinden Mustafa Karasu, referandumda 'hayır' oyu kullanılmasını istedi.

Mustafa Karasu, yaklaşan referanduma ilişkin 'Hayır” propagandası yaparken 'Gezi ruhu' ifadesini kullanarak 'Gezi olaylarında PKK'nın da aktif rol oynadığını bir kez daha itiraf etti.