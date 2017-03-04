PKK'lı Mustafa Karasu'dan ‘Gezi Ruhu’ İle Hayır Çağrısı

»Ana Sayfa»Gündem
04.03.2017 22:42
PKK'lı Mustafa Karasu'dan ‘Gezi Ruhu’ İle Hayır Çağrısı
PKK'nın liderlerinden Mustafa Karasu, referandumda 'hayır' oyu kullanılmasını istedi.

Mustafa Karasu, yaklaşan referanduma ilişkin 'Hayır” propagandası yaparken 'Gezi ruhu' ifadesini kullanarak 'Gezi olaylarında PKK'nın da aktif rol oynadığını bir kez daha itiraf etti.

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