PKK’lı Militanlar, Şırnak’ta Bir Güvenlik Korucusunu Kaçırdı!

Babasının rahatsızlanması üzerine onun yerine hayvanlarına çobanlık yapan güvenlik korucusu Mehmet Beldek (23), Şırnak’ta merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünün Resor mevkisinde bir grup PKK’lı militanla karşılaştı.

AA’da yer alan habere göre, militanlar, Beldek’i kaçırdı.

Hayvanların sahipsiz evlerine dönmesi üzerine Beldek’in ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Militanların yakalanması ve Beldek’in bulunması için bölgede operasyon başlatıldı.