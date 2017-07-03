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  4. PKK’lı Militanlar Şemdinli’de de İşçilere Saldırdı!
PKK’lı Militanlar Şemdinli’de de İşçilere Saldırdı!

PKK’lı Militanlar Şemdinli’de de İşçilere Saldırdı!

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik PKK’lı militanlarca gerçekleştirilen saldırıda biri ağır 2 işçi yaralandı.

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Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinin Soğuktepe üs bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik PKK mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

PKK’lı militanlar Şırnak’ın Uludere ilçesinde de yol çalışması yapan işçilere saldırmış, saldırıda 2 işçi hayatını kaybetmiş, 4 işçi de yaralanmıştı.

(Tıklayın: Şırnak’ın Uludere İlçesinde İşçilere PKK Saldırısı!)

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