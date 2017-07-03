PKK’lı Militanlar Şemdinli’de de İşçilere Saldırdı!

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinin Soğuktepe üs bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik PKK mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

PKK’lı militanlar Şırnak’ın Uludere ilçesinde de yol çalışması yapan işçilere saldırmış, saldırıda 2 işçi hayatını kaybetmiş, 4 işçi de yaralanmıştı.