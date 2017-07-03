PKK’lı Militanlar Şemdinli’de de İşçilere Saldırdı!
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik PKK’lı militanlarca gerçekleştirilen saldırıda biri ağır 2 işçi yaralandı.
A+A-
Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesinin Soğuktepe üs bölgesinde sondaj çalışması yapan işçilere yönelik PKK mensuplarınca roketatarlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Saldırıda biri ağır olmak üzere 2 işçi yaralanmıştır. Sevk edildikleri Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”
PKK’lı militanlar Şırnak’ın Uludere ilçesinde de yol çalışması yapan işçilere saldırmış, saldırıda 2 işçi hayatını kaybetmiş, 4 işçi de yaralanmıştı.
(Tıklayın: Şırnak’ın Uludere İlçesinde İşçilere PKK Saldırısı!)
HABERE YORUM KAT