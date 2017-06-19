PKK’lı Militanlar Kaçırdıkları Güvenlik Korucusunu Katletti!

Şırnak’ın merkezine bağlı Yeniaslanbaşar köyünde 17 Haziran günü babasının rahatsızlanması üzerine onun yerine hayvanlarına çobanlık yaparken Resor mevkisinde karşılaştığı bir grup PKK’lı militan tarafından kaçırılan 23 yaşındaki güvenlik korucusu Mehmet Beldek’in cansız bedeni köy yakınındaki dere kenarında bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Beldek’in cansız bedeni ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Hastanede yapılan otopside, ilk belirlemelere göre Beldek’in 2 gün önce iple boğularak katledildiği belirlendi.