PKK’lı Militanlar Kaçırdıkları Baba ve Oğlunu Katletti!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bulunan Kabakaya köyünün Hacı Cemil mezrasında yaşayan baba Ömer ile oğlu Musa Mazlum, akşam saatlerinde evlerinde bulundukları sırada PKK’lı militanlarca kaçırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekiplerince baba ve oğlunun bulunması, PKK’lı militanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA’da yer alan habere göre, çalışmalar sonucu baba ve oğlunun cesedi Hazro ilçesinin Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasındaki kırsal alanda bulundu.

Baba Ömer ve oğlu Musa Mazlum’un cesetleri ilk incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır’a gönderildi.

Öte yandan, ailenin daha önce PKK’lı militanlarca tehdit edildiği öğrenildi.

Bölgede operasyon sürüyor.