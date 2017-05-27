PKK’lı Militanlar, Biri 3 Aylık 7 Çocuğu Yetim Bıraktı!

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Gümüşörgü Jandarma Karakolu’ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götürdükten sonra dönüşte, PKK’lı militanların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren İdris Yüksel’in cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi’ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

AA’da yer alan habere göre, Hazreti Ömer Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yüksel’in cenazesi, ilçeye bağlı Derince köyünde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Geride 7 Yetim Kaldı

Defin sırasında Yüksel'in yakınları fenalaştı.

İdris Yüksel’in, ilçede pastahane işlettiği ve 7 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenaze töreni esnasında, Yüksel’in 3 aylık bebeği, akrabalarının kucağında taşındı.

Ne Olmuştu?

Kozluk’ta dün PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmişti.

Patlamada, araçtaki Yüksel hayatını kaybetmiş, İlyas Çetinbaş ağır yaralanmıştı.

Yüksel ve Çetinbaş’ın, Gümüşörgü Jandarma Karakolu’ndaki askerlere sahurluk börek ve poğaça götürdükleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenilmişti.