PKK'li Kalkan'dan Referanduma Eleştiri

Irak Kürdistanı’nda düzenlenen bağımsızlık referandumun yankıları devam ederken, PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Kürt halkının büyük bir coşkuyla iradesini beyan ettiği bağımsızlık referandumuyla ilgili skandal sözler sarfetti.

PKK’ye yakın bir televizyon kanalına konuşan Kalkan, şunları söyledi:

“Referandumla, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin ortaya çıkardığı gelişmeyi, referandumun etkisi altına alarak, referandumdan çıkacak sistemin bir parçası olacak yeni bir sömürgeci sistemin etkisi altına alarak tekrar sorunlu sisteme monte etmek istiyorlar. Böylece Kürt sorunun özgürlükçü ve demokratik çözümünü engellemek istiyorlar.”

Düzenlenen bağımsızlık referandumunda demokratik bir duruş olmadığını savunan PKK’li Kalkan, şunları kaydetti:

“Söylenildiği gibi referandum bir statü belirlemesine değil, bir pazarlığa dönüştü. Aslında KDP’nin ekonomik-siyasi kazanç elde etmesine, yeniden seçim yapıp kazanmasına dönüştü. Yeniden iktidarı elde etme durumuna dönüştü.

Demokratik bir duruş yok. Meclis işlemiyor, karar almıyor. Ulusal Kongre yok. Kürdistan’ın diğer parçaları işin içinde değil. Yarın bazı güçler çıkıp yeniden bir imha-inkar dayatabilirler. Nitekim İran, Irak, Türkiye birleşerek tehdit etti.”