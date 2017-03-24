PKK/KCK'nın Militanlarının Yüzde 61'i 18 Yaşın Altında
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı" başlıklı çalışmada, PKK’nın küçük yaştaki çocukları kaçırarak çatıştırdığı ve kadınlara cinsel istismarda bulunduğu gözler önüne serilerek, 2013-2016 yıllarında teslim olan bin 949 militandan yüzde 61'inin 18 yaşın altında olduğunun tespit edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığının, "PKK/KCK Terör Örgütünün Çocukları ve Kadınları İstismarı" başlıklı çalışmasında, uluslararası sivil toplum örgütlerinin raporlarına değinilerek konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
Yayınlanan çalışmada, PKK’nın kaçırdığı çocukların ailelerinin, örgütün yapacağı misillemeden korktukları için konuya ilişkin açıklama yapmaktan çekindikleri vurgulanarak, çocuklarının bırakılması için direnen ailelerin mücadelesine yer verildi.
Çalışmada, güvenlik güçlerine 2013-2016 yıllarında teslim olan bin 949 PKK’lının yüzde 61'inin 18 yaşın altında olduğunun belirlendiğine dikkat çekilerek, teslim olan teröristlerin çoğunluğunun 15-17 yaşlarında olduğu belirtildi.
PKK, Irak'ta okulları barınak olarak kullanıyor
İnsan Hakları İzleme Örgütünün, PKK örgütünün çocuk ve kadınlarla ilgili yaptığı saha araştırmasına ilişkin raporundan bazı bilgiler de çalışmada yer aldı.
Buna göre, PKK'nın Irak'ta bazı ilk ve orta dereceli okulları askeri barınak olarak kullandığı ve bu nedenle ailelerin çocuklarını bu okullardan almak zorunda kalabildiği anlatıldı.
Yapılan görüşmelerde okulların PKK tarafından işletildiğini ifade eden bazı öğretmenlerin, çocukları PKK'ya katılmaları yönünde teşvik ettiği, 14 yaşında bir çocuğun da burada aldığı PKK ideolojisine ilişkin eğitimin ardından, örgüt tarafından militan kadroya dahil edildiği aktarıldı.
Çalışmada, 15 yaşından küçük çocukların, silahların temizlenmesi ve hazırlanması gibi "basit işlerin" yanı sıra çatışmalarda da kullanıldığı belirtildi.
Ocak 2016 tarihinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun, 2 kadın PKK'lı tarafından ilkokuldan kaçırıldığı, öğrencinin ailesi ve yakınlarının büyük çabalar sonucunda çocuklarını PKK'dan geri alabildikleri ifade edildi.
Birleşmiş Milletlerin raporlarında, YPG'nin, Afrin ve El Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak kazandırdığı, Suriye'de 14 ile 17 yaş arası erkek ve kız çocuklarının Kürt silahlı gruplarına katıldığı bildirildi.
Şehir eylemlerinde çocukların kullanılması
Yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK örgütünün çocukları, hukuki ehliyetsizliklerinden faydalanarak, şehir merkezlerinde kundaklama, keşif ve istihbarat çalışması yapma gibi eylemlerde kullandığı vurgulandı.
Örgütün, 1990'lı yıllardan beri eylemlerde aktif olarak kullandığı çocukları, özellikle Abdullah Öcalan'ın 1999'da yakalanmasının ardından sokak eylemlerinde ön saflara sürdüğüne işaret edildi.
PKK/KCK'nın "Kadın istismarı" ile ilgili mağdurların tanıklıklarının önemine değinilen çalışmada, daha önce örgüt içerisinde yer alan kadınların anlatımlarından derlenen bilgilere de yer verildi.
Öcalan'ın örgüte katılan kadınlara cinsel istismarda bulunduğu ve yanında kalan birçok kadının bunalıma girerek intihar ettiği, direnen kadınların da infaz edildiği kaydedildi.
Örgüt yandaşı haber kanallarında yayınlanan haberlerde, çıkan çatışmada hayatını kaybettiği şeklinde anılan birçok kadın militanın, örgüt elemanlarınca tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
AA
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