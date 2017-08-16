PKK'dan İsveç Menşeli Tanksavar Füzesi Çıktı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığına, PKK militanlarınca Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Biliç Tepe bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere Irak'tan getirilen silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi geldi.

Bunun üzerine bölgede yapılan arama ve taramalarda İsveç menşeli iki AT-4 tanksavar füzesi ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca füzelerin fotoğrafları da basınla paylaşıldı.

AA