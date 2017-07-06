PKK Yandaşları Almanyalı Gazeteciyi Darp Etti!

Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen Almanyalı serbest gazeteci Martin Lejeune, 15 yaşındaki Suriyeli mülteci Odei Khaled’in yılbaşı gecesi bir grup PKK yandaşı tarafından darp edilerek katledilmesiyle ilgili davanın duruşmasını izlemek üzere bulunduğu Bremen kentindeki mahkeme binasının önünde bir grup PKK yandaşı tarafından darp edildi.

“Araya Giren Vatandaşlar Beni Kurtardı”

AA’da yer alan habere göre, Facebook hesabından saldırı sonrası fotoğraf ve görüntülerini yayımlayan Lejeune, olayı şöyle anlattı:

“Mahkeme heyeti başkanı duruşmada tanık olarak dinlenileceğim için daha sonra çağrılacağımı söyledi ve duruşma salonundan çıkmamı istedi. Daha sonra dinleyicilerin bulunduğu bölümden dışarı çıktım. Orada bazıları bana hakaret etti, çelme attı. Mahkeme binasından çıkışımdan sonra 4-5 polis aracı vardı. Doğrudan polis araçlarının yanında 5-6 kişi üzerime yürüdü ve bir kişi beni tuttu, diğerleri de darp etti. Daha sonra yere yatırıp başıma tekme attılar. Ölüm korkusu yaşadım. Araya giren vatandaşlar beni kurtardı. Polis bir şey yapmadı ve saldırganları da yakalamadı.”

Hastanede Müşahade Altında

Kendisinde, saldıran grubun, davada sanık olarak yargılanan kişinin çevresinden olduğu izlenimi oluştuğunu vurgulayan Lejeune, ayrıca cinayete kurban giden Suriyeli Khaled’in öldürülme yönteminin kendisinde uygulandığını savundu.

Almanyalı gazetecinin hâlen hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Bremen’de yılbaşı gecesi bir grup tarafından darp edilen Odei Khaled, bir hafta komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti. Polis, olayla ilgili soruşturma kapsamında, PKK bağlantısı olan 24 ve 35 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.