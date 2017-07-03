“PKK ve Haşdi Şabi Ortak Hareket Ediyor”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Vahid Bakozi, partisinin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, PKK ve Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırı üzerinde ortak hareket ederek cephelerini genişletmeye başladıklarını ifade etti.

PKK ve Haşdi Şabi'nin özellikle Peşmerge güçlerine yakın sınır bölgelerinde hendek kazmaya başladığını dile getiren Bakozi, PKK'nın, Haşdi Şabi'ye kolaylık sağlayıp Irak'tan Suriye'ye doğru bir koridor açmaya çalıştığını ileri sürdü.

Sincar'da PKK'nın elinde tuttuğu bölgelerde daha önce Irak bayrağı dalgalandırdığını kaydeden Bakozi, şimdi ise örgütün Haşdi Şabi'ye ait flamaları askeri kamp ve kontrol noktalarına astığını aktardı.

Bakozi, geçen Mayıs ayında Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırına ulaşmasının ardından söz konusu gelişmelerin yaşanmaya başladığını hatırlattı.