PKK Sınırda Cirit Atıyor, Türkiye İdlib’e Harekatı Tartışıyor!

Suriye’de direnişlerin 2016 yılının sonlarında Beşşar Esed rejimine karşı birçok bölgeden gerilemesi ve IŞİD tarafından işgal edilen direniş bölgelerinin PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye teslim edilmesiyle birlikte Suriye’de harita değişti.

PKK/PYD’nin yalnızca Kamışlı-Dırbesiye bölgesindeki sınırlı alan hâkimiyeti ABD’nin yoğun desteği ile Haseke, Deyrizor, Rakka, Cerablus ve Halep’i de içine alan geniş bir bölgede yayıldı.

Gözünü Bab es-Selam’a Dikti

Örgütün Suriye ve Orta Doğu’ya açılan en büyük sınır kapılarından Bab es-Selam ve Bab el-Hava’ya yönelik ele geçirme girişimleri devam ediyor. Örgütün Azez-Bab es-Selam’a uzaklığı 2,5 kilometre iken Reyhanlı-Bab el-Hava’ya ise 13 kilometre mesafede. ABD-PYD ittifakı Türkiye’nin bölgeye açılan en büyük sınır kapılarını ele geçirmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. PKK/PYD’nin, Bab el-Hava ve Bab es-Selam’a yönelik havan ve füze saldırıları devam ediyor.

İki Sınır Kapısı Direnişçilerde

Batıda Akdeniz’den Irak sınırına uzanan 911 kilometrelik Türkiye-Irak sınırında toplam 9 gümrük kapısı bulunuyor. İki ülke arasında inşa edilen en büyük hudut kapıları ise Hatay ve Kilis sınırlarında bulunan Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapıları. PKK/PYD’nin kontrol ettiği 5 kapı dışında faal olan Reyhanlı-Bab-el-Hava, Öncüpınar-Bab es-Selam sınır kapıları hâlen açık ve direnişçiler tarafından kontrol ediliyor. Batıda Akdeniz’e açılan Kesep kapısı ise rejim güçlerinin denetiminde. Cerablus kapısı ise 2016 yılının ağustos ayında başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” kapsamında IŞİD’den alınarak direniş bölgelerine katıldı.

Silah ve Akaryakıt Kaçakçılığı

Sınır boyunca yaklaşık 600 kilometrelik alanı işgal eden PKK/PYD, hudut kapılarına yakın bölgelerde kazdığı tüneller ve yer altı bağlantı koridorları sayesinde insan, silah ve akaryakıt kaçakçılığı yapıyor. Beraberinde Avrupa ve Türkiye’den gelerek kamplarda eğitilen militanların da geçişi aynı tünellerden sağlanıyor. Örgüte ait tüneller silah, akaryakıt ve insan kaçakçılığında da aktif olarak kullanılıyor. 2016 yılına kadar Avrupa’dan örgüte katılan birçok militan, Ayn el-Arab, Kamışlı ve Afrin’de kurulan kamplarda eğitim gördü.

Ticaretin Yüzde 35’i Yapılıyordu

Hâlen PKK/PYD’nin işgal altında tuttuğu gümrük kapılarından savaş öncesi Türkiye ve Suriye arasında gerçekleştirilen ticari alışveriş ve turistik ziyaretlerin yüzde 35’lik kısmı sağlamamaktaydı. Türkiye’nin PKK/PYD işgali ile durduğu sınır kapıları şunlar:

1. İslahiye-Afrin Akbez

2. Mürşitpınar-Ayn el-Arab

3. Akçakale-Tel Abyad

4. Ceylanpınar-Rasulayn

5. Şenyurt-Dırbesiye

Kaynak: Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak