PKK Sincar’da PADE Paravan İsmini Kullanmaya Başladı

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Irak'ta PKK'nın ikinci Kandil'e çevirdiği Sincar'ı vurması üzerine PADE adında bir parti kurdu.

PKK, Türkiye'nin hedefi olmamak için bölgede isim değiştirdi. PADE adında yeni bir parti kuran örgüt böylece ''Biz Sincar'dan çekildik'' izlenimi vermek istiyor.

Yeni kurulan parti'nin manifestosunda bölgenin Suriye'nin kuzeyinde ABD yardımıyla kurulmak istenen PKK koridoruna' bağlanması amaçlanıyor.

PKK aynı taktiği Suriye'de uygulamış ve Suriye Demokratik Güçleri adında maske örgüt kurmuştu. (Yeni Akit)