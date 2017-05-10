PKK Sığınağında Rus Füzesi Çıktı

Bestler-Dereler bölgesinde komando birlikleri tarafından PKK militanları tarafından kullanılan 500 metre derinliğindeki bir mağaranın tespit edildiği, yapılan aramada ise hava araçları ile helikopterlere saldırı maksadıyla kullanılan ve omuzdan atılan Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesinin ele geçirildiği bildirildi.

AA