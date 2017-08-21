PKK Şengal’de (Sincar) 'Özerklik' İlan Etti!

Mepa-News’in örgüte yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'na (ANF) dayandırdığı habere göre PKK, Irak Kürdistanının Şengal (Sincar) bölgesinde "Yezidileri yeni bir soykırımdan korumak için" demokratik özerklik ilan etti.

Örgütün "özerklik" ilan ettiği Şengal (Sincar), Suriye'nin kuzeyindeki PYD kontrolündeki bölgeler ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında oldukça stratejik bir konuma sahip.

Birleşmiş Milletler'e çağrı yapan PKK, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Irak merkezi hükümeti ve Suriye'deki PYD yönetimleri arasında kendilerinin de üye olacağı ortak bir mekanizma kurulması gerektiğini öne sürdü. Yezidi Koordinasyon Otoritesi olarak adlandırılan yeni yapının BM gözetiminde faaliyet göstermesini beklediklerini ifade eden PKK, "özerk" bölgenin kendi öz yönetimine ve güvenlik güçlerine sahip olacağını savundu.

Birleşmiş Milletler: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Konudan haberdar olduklarını bildiren Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu sözcüsü ise "Şu aşamada, sadece gelişmeleri yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Öte yandan Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Şengal (Sincar) Valisi Mahma Halil de "Bir ilandan haberimiz yok, ilgimizi de çekmiyor." dedi.

PKK'nın yayınladığı bildiride "Yezidilerin gelecekteki yeni soykırımlardan korunması için kendi silahlı güçlerini kurması gerektiği" savunuluyor. Ayrıca bildiride, bölgedeki Yezidileri korumakla yükümlü olanın Peşmerge'nin görevini yerine getirmeyerek meşruiyetini kaybettiği öne sürülüyor.

PKK'nın 'özerklik' ilan ettiği Şengal’in (Sincar) güneyi Şii Haşdi Şaabi çeteleri tarafından kontrol edilirken kuzeyinde ise PKK bağlantılı gruplar ve Peşmerge birlikleri yer alıyor.