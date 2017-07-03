PKK Muhalefeti Susturmak İçin Siyasetçileri Hedef Alıyor

PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kendisine muhalif siyasetçilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

PKK'lılar, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından siyasetçilere yönelik saldırılarını artırırken, örgütün yayın organları ve sosyal medya hesaplarından kendisine muhalif isimleri hedef göstererek bölge halkı üzerinde korku ve baskı yaratmaya çalışıyor.

Bölgede sığınak olarak kullandıkları yüzlerce mağara ve yaşam alanı güvenlik güçlerince imha edilen, düzenlenen operasyonlarla ağır darbe vurulan PKK, siyasetçilere yönelik saldırılarla vatandaşlar üzerinde baskı kurmak istiyor.

Parti binalarına yönelik bombalı saldırılar gerçekleştiren, yollara el yapımı patlayıcılar yerleştiren, öğretmenleri katleden PKKlılar, bölgedeki siyasilere yönelik saldırılarla huzur ve barış ortamını da bozmayı hedefliyor.

Bölgedeki siyasetçilere yönelik çok sayıda saldırı düzenleyen örgüt, son olarak Diyarbakır'da AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan ve Van'ın AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi katletti.