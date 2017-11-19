PKK Militanının Cenazesine Katılan HDP'li Vekiller Hakkında Soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "arananlar listesi"nde kırmızı kategoride yer alan, sözde "PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi" üyesi, "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesi ve taziyesine katılan HDP'li milletvekilleri hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde ölü ele geçirilen, Eroğlu'nun dün Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katılan HDP Milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk ve diğer katılımcılar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bugün de merkez Bağlar ilçesine bağlı Demirli köyündeki bir eve Eroğlu için taziye ziyaretleri yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen Milletvekilleri Uca, Yiğitalp, Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Leyla Birlik ile diğer katılanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmaların tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edeceği vurgulandı.