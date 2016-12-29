PKK Kamplarından Kaçan 6 Kişi Silopi’de Teslim Oldu

»Ana Sayfa»Dünya
29.12.2016 18:26
PKK Kamplarından Kaçan 6 Kişi Silopi’de Teslim Oldu
Irak’ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarından kaçan 6 kişi, Habur Sınır Kapısı’nda teslim oldu.

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Irak’ın kuzeyinde yer alan PKK kamplarından kaçan 6 kişi, Şırnak’ın Silopi ilçesinin yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan kişilerin, Silopi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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