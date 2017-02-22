PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu

»Ana Sayfa»Dünya
22.02.2017 11:28
PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu
PKK’nın Irak’ın kuzeyinde yer alan kamplarından kaçan 5 kişinin Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, PKK’nın Irak’ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 5 kişi, Şırnak’ın Silopi ilçesinin yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

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