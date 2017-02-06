PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu

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06.02.2017 14:18
PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu
PKK’nın Irak’ın kuzeyinde yer alan barınma alanlarından kaçan 5 kişi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, PKK’nın Irak’ın kuzeyinde yer alan barınma alanlarından kaçan 5 kişi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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