PKK Kamplarından Kaçan 5 Kişi Silopi’de Teslim Oldu
PKK’nın Irak’ın kuzeyinde yer alan barınma alanlarından kaçan 5 kişi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.
Buna göre, PKK’nın Irak’ın kuzeyinde yer alan barınma alanlarından kaçan 5 kişi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
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