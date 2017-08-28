PKK Diyarbakır'da Bir Sivili Vahşice Katletti

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Saydamlı Mahallesi Dokuzkat mezrasında yol kesen PKK'lılar, Ramazan Mula'nın kullandığı otomobili durdurdu.

PKK’lılar, araçtan indirdikleri Mula'yı yola yakın bir yerde ağaca bağlayarak silahla öldürdü, ardından aracı ateşe verdi.

Yolda yanmış aracı gören kişiler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından Mula'nın cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Mula'nın kardeşinin Yenişehir ilçesinde bekçi olarak görev yaptığı, aracın da kardeşine ait olduğu öğrenildi.