PKK, DHKP-C ve MLKP’ye Almanya’da Her Şey Serbest!

»Ana Sayfa»Dünya
20.03.2017 12:51
PKK, DHKP-C ve MLKP’ye Almanya’da Her Şey Serbest!
Türkiye halkının yüzde 50’sinden oy almış bir partinin referandumla ilgili etkinlik yapmasını çeşitli bahanelerle engelleyen Almanya, PKK, DHKP-C ve MLKP’nin etkinliklerine ise ses çıkarmıyor.

2016 yılında 12 adet kapalı salon toplantısı yapmasına Almanya tarafından izin verilen PKK ve örgüte müzahir dernekler, otellerde ise 68 organizasyon gerçekleştirdi.

Almanya’da 2017’ye de hızlı giren PKK, yılın ilk 3 ayında 3 adet kapalı büyük salon toplantısına ve 7 adet de otel organizasyonuna imza attı.

(Tıklayın: Türkiyeli Bakanlara İzin Vermeyen Almanya, PKK’ya İzin Verdi!)

DHKP-C ve MLKP’ye de İzin

DHKP-C’ye verilen izinler ise 2016’da 8 otel toplantısı, 2017’de ise 4 toplantı şeklinde oldu.

PKK ile son yıllarda kol kola gezen MLKP ise 2016’da Almanya’da 3 otel toplantısı yaptı. Örgüt, 2017’de ise HDP’nin tutuklu eş başkanı Figen Yüksekdağ için bir gösteriye de imza attı.

PKK ile Bağlantılı Dernek Sayısı 161’i Geçti

Almanya’da PKK ile bağlantılı dernek sayısı 2000’li yılların başında 33 iken bugün bu sayı 161’i geçti. Tüm bu dernekler resmî izinlerle faaliyet yürütüyor. PKK’nın Avrupa’daki tüm derneklerinin merkez-çatı kurumlarına her zaman Almanya ev sahipliği yapıyor.

Almanya’da DHKP-C ile bağlantılı dernek sayısının ise 42 olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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